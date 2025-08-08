Η Φινλανδία ζητά κυρώσεις από τον Τραμπ προς τη Ρωσία

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, τόνισε την Παρασκευή ότι ελπίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς αυτό θα συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Ελπίζω σίγουρα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει με αυτές τις κυρώσεις», δήλωσε η Βαλτόνεν στο Reuters

«Αυτό που βλέπουμε – και υποψιαζόμαστε πλέον – είναι ότι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία έχει δείξει και πάλι κάποια προθυμία για διάλογο είναι ότι οι αυξημένες παραδόσεις όπλων (στην Ουκρανία) αυξάνουν σίγουρα την πίεση στη Ρωσία να βρει μια διέξοδο από τον πόλεμο».

Η Φινλανδία, οι άλλες σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Βαλτικής είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Η εισβολή του 2022 ώθησε τη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. με τη Ρωσία, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια, ανατρέποντας δεκαετίες μη ευθυγράμμισης.