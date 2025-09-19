Η Φινλανδία απορρίπτει την πρόταση της Κομισιόν για κοινό χρέος στην ΕΕ

Η Φινλανδία αντιτίθεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει περισσότερο κοινό χρέος, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Οικονομικών, Ρίκα Πούρα.

Η Κομισιόν έχει προτείνει ο προϋπολογισμός της περιόδου 2028-2034 να περιλαμβάνει τη δυνατότητα κοινής δανειοληψίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το Reuters.

«Δεν είμαστε απλώς επικριτικοί, αλλά αντίθετοι», έγραψε η Πούρα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Η Φινλανδία είναι έτοιμη να βυθίσει αυτές τις προτάσεις ακόμη και μόνη της», πρόσθεσε.

Ορισμένα μέλη της Ένωσης των 27 υποστηρίζουν ότι το κοινό χρέος θα μπορούσε να βοηθήσει στη χρηματοδότηση δαπανών που προτείνει η Επιτροπή με χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στην ιδέα, ενώ η Δανία έχει εκφράσει σκεπτικισμό.

Η επίτευξη συμφωνίας για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ απαιτεί τη στήριξη και των 27 κρατών-μελών καθώς και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.