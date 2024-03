Η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική με το βλέμμα σε Ρωσία και Τραμπ

H ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον δεδομένη, ούτε και η αμερικανική ομπρέλα προστασίας που εκτείνεται επί δεκαετίες πάνω από την ήπειρο. Μπροστά στη ρωσική απειλή που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο μέτωπο της Ουκρανίας, και εν μέσω της αβεβαιότητας που πηγάζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κομισιόν χαράσσει την πρώτη στα χρονικά ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ετοιμότητας της αμυντικής βιομηχανίας των «27».

Οι κοινές αγορές όπλων και ένα πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας για την επιτάχυνση της αμυντικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στον πυρήνα του πλαισίου δράσης που βάζει στις «ράγες» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπώντας στην άμβλυνση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα στο Κρεμλίνο πως η ευρωπαϊκή στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο και θα συνεχιστεί, και θα διευρυνθεί.

«Υπαρξιακή αναγκαιότητα» χαρακτήρισε την ενίσχυση της ικανότητας της αμυντικής βιομηχανικής βάσης ο Γάλλος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν κατά την παρουσίαση της ενιαίας στρατηγικής στις Βρυξέλλες, με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ να συμπληρώνει πως η Ευρώπη εξακολουθεί να κινδυνεύει, ο πόλεμος δεν έχει σύντομο τέλος στον ορίζοντα και η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την αμυντική παραγωγή περνώντας από μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έναν σχεδιασμό μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στήριξης της Ουκρανίας.

Ουδεμία συζήτηση υφίσταται για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων των κρατών-μελών στον τομέα της άμυνας, ούτε και για την αλλαγή Συνθηκών της ΕΕ, αποσαφήνισε ο Τιερί Μπρετόν. Όσο για το ζήτημα της χρηματοδότησης υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να μεταβάλλει την πολιτική της για να υποστηρίξει τις επενδύσεις για την παραγωγή και την ανάπτυξη στον αμυντικό τομέα.

Το πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών, γεγονός το οποίο αναγνώρισε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργκρέτε Βεστάγκερ. «Το 1,5 δισεκατομμύριο δεν είναι πολλά χρήματα όταν πρόκειται για την αμυντική βιομηχανία -αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο, ως μπόνους, ως αυτό που κάνει τα κράτη-μέλη να έρθουν κοντά», επιχειρηματολόγησε. «Η πραγματική χρηματοδότηση για μια ισχυρότερη άμυνα προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Και αυτή η χρηματοδότηση θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Με τον πόλεμο στα σύνορά μας, αν όχι τώρα, τότε πότε;», ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ο άξονας της ενιαίας στρατηγικής είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει «να επενδύσουν περισσότερα, καλύτερα, μαζί και ευρωπαϊκά», επισήμανε σε σχετική ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία και έχει θέσει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο επίκεντρο της εκστρατείας της για δεύτερη θητεία στα ηνία της Επιτροπής. Η Φον Ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον των ευρωβουλευτών ότι έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να «επιταχύνει» για να αποφύγει μια ρωσική νίκη στην Ουκρανία, υποσχόμενη να δημιουργήσει τη θέση επιτρόπου Άμυνας στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας της και ένα Γραφείο Αμυντικής Καινοτομίας στο Κίεβο.

Today we set our vision for defence readiness with Europe’s defence industrial strategy.



It will support Member States to not only spend more, but better, together and European.



And link Ukraine’s know-how with our defence industry to facilitate innovation.