Η Eve της Embraer πραγματοποιεί την παρθενική πτήση του πρωτοτύπου «ιπτάμενου αυτοκινήτου»

Η Eve, η μονάδα ηλεκτρικών αεροσκαφών της Embraer, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το πρωτότυπο πλήρους κλίμακας «ιπτάμενο αυτοκίνητό» της ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση, σηματοδοτώντας ένα κομβικό ορόσημο προς την πιστοποίηση.

Η Eve συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών εταιρειών που αναπτύσσουν αεροσκάφη με μπαταρίες, ικανά για κάθετη απογείωση και προσγείωση, για σύντομες αστικές μετακινήσεις — έναν κλάδο που οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμο για τη μελλοντική ανάπτυξη της Embraer.

Η εταιρεία, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 3.000 προπαραγγελίες για το ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) πριν από την έναρξη της παραγωγής, αναμένει την πιστοποίηση τύπου, τις πρώτες παραδόσεις και την ένταξη σε εμπορική υπηρεσία το 2027, έναν χρόνο αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

We’re delighted to share that we completed the first flight of our eVTOL prototype at @embraer facility in Gavião Peixoto this morning, marking the beginning of our flight test phase. Read more: https://t.co/i3Ddkcs2hn#EveAirMobility #MobilityReimagined #eVTOL pic.twitter.com/gqNGrzdszR — Eve Air Mobility (@EveAirMobility) December 19, 2025

Η πρώτη πτήση, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Embraer στο Gavião Peixoto, σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης δοκιμαστικών πτήσεων της Eve, με «εκατοντάδες πτήσεις» να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την Eve, οι δοκιμές επιβεβαίωσαν την αρχιτεκτονική του αεροσκάφους, τα συστήματα ελέγχου fly-by-wire και την ολοκληρωμένη πρόωση. Το χρονοδιάγραμμα ήταν σύμφωνο με το προηγουμένως ανακοινωμένο πλάνο της εταιρείας για την ολοκλήρωση της πρώτης πτήσης στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.

«Το πρωτότυπο συμπεριφέρθηκε όπως ακριβώς προέβλεπαν τα μοντέλα μας», δήλωσε ο διευθυντής τεχνολογίας της Eve, Λουίζ Βαλεντίνι. «Με αυτά τα δεδομένα, θα διευρύνουμε το φάσμα δοκιμών και θα προχωρήσουμε με πειθαρχημένο τρόπο προς τη μετάβαση σε πτήση με στήριξη στις πτέρυγες.»

Η Eve σχεδιάζει να κατασκευάσει έξι πρωτότυπα που θα συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές, για τις ανάγκες της δοκιμαστικής εκστρατείας.

Ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας ANAC δήλωσε νωρίτερα φέτος στο Reuters ότι θεωρεί το 2027 ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα για την πιστοποίηση του αεροσκάφους, την οποία χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα της ρυθμιστικής αρχής.

Η Eve εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2022 και φέτος άντλησε επιπλέον κεφάλαια από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα της Βραζιλίας BNDES και την Embraer. Μεταξύ των άλλων επενδυτών συγκαταλέγονται οι United Airlines, BAE Systems, Nidec, Thales και Acciona.