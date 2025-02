Συνάντηση Τραμπ-Στάρμερ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να μιλήσει για το ενδεχόμενο ανάπτυξης «ειρηνευτικών δυνάμεων» στην Ουκρανία προτού επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως τόνισε ο ίδιος υποδεχόμενος τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Τραμπ τόνισε πως «δεν έχουμε ακόμη συμφωνία».

Γι’ αυτόν τον λόγο, εξήγησε, «δεν μου αρέσει να μιλάω σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία για να προχωρήσουμε τη διαδικασία», συμπληρώνοντας ότι θέλει να αποφύγει τη… γρουσουζιά.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα επιχειρήσει να πείσει τον Τραμπ πως είναι αναγκαία η υποστήριξη των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Είναι πολύ σημαντικό εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, να τη διαφυλάξουμε», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης.

