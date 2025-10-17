Ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων για τη Μέση Ανατολή, η ΕΕ επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η κατάπαυση του πυρός που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποδυναμώσει τη λύση των δύο κρατών, αναδεικνύοντας τον δικό της ρόλο ως εγγυητή μιας βιώσιμης ειρήνης, όπως αναφέρει το Politico.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ πρόκειται να ασκήσει πιέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με προσχέδιο.

Ένα τετρασέλιδο έγγραφο που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αποκαλύπτει ότι οι αξιωματούχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιρροή της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας που μεσολάβησε η Ουάσιγκτον, προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη.

Με τον αριθμό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αναγνωρίζουν πλέον το Παλαιστινιακό Κράτος να αυξάνεται, το έγγραφο τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η θετική αφήγηση γύρω από τη λύση των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία.

Ο διπλωματικός βραχίονας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), προτείνει την ενεργοποίηση περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, προκειμένου η συμφωνία να εφαρμοστεί με τρόπο που δεν θα υπονομεύει τη βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) επιδιώκει τώρα τη στήριξη των κρατών-μελών ώστε να ζητηθεί η άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί.

Παράλληλα, η ΕΕ καλείται να ενισχύσει τη διπλωματική της εμπλοκή με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, «ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Χαμάς για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου».

Μέχρι το τέλος του έτους, το έγγραφο προβλέπει τη διασφάλιση μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας προς και εντός της Γάζας, καθώς και την επανενεργοποίηση της αποστολής EUBAM στο πέρασμα της Ράφα, με ρόλο τρίτου παρατηρητή για την ασφαλή διέλευση των ανθρώπων.

Εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από τα κράτη-μέλη, η ΕΕ θα επιδιώξει ρόλο στην παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις μεταφορές αγαθών.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ΕΕ επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο στην αποναρκοθέτηση, την ανασυγκρότηση της Γάζας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση του εμπορίου.