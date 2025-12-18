Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε επιπλέον 41 πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις σε 41 επιπλέον πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε σχεδόν 600.

Τα πλοία αυτά απαγορεύεται πλέον να εισέρχονται σε λιμάνια της ΕΕ και δεν μπορούν πλέον να λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει επιβάλει μέχρι στιγμής 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά η Μόσχα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα περισσότερα μέτρα και εξακολουθεί να πωλεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ινδία και την Κίνα, αν και με εκπτώσεις σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές.

Μεγάλο μέρος αυτού μεταφέρεται χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο «σκιώδη» στόλο πλοίων που λειτουργούν εκτός της δυτικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Εξάλλου, η Βρετανία ανακοίνωσε την Πέμπτη πως επιβάλει κυρώσεις σε 24 άτομα και οντότητες στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών πετρελαϊκών Tatneft και Russneft.