Δανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ έπειτα από «απόπειρες ανάμειξης» στη Γροιλανδία

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Δανία διαπίστωσε ότι ξένοι παράγοντες δείχνουν ενδιαφέρον για το καθεστώς της Γροιλανδίας και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Δανίας είναι «ανεπίτρεπτη»

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το Reuters, ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, μετά από αναφορές ότι Αμερικανοί πολίτες διεξάγουν εκστρατείες επιρροής με στόχο να επηρεάσουν τις σχέσεις Δανίας – Γροιλανδίας, όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DR επικαλούμενο τον υπουργό.

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στους κόλπους του Βασιλείου της Δανίας», σημείωσε επίσης σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

«Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση εξωτερικών αποπειρών επιρροής του μέλλοντος του Βασιλείου το προσεχές διάστημα», τόνισε ο Ράσμουσεν.

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά και στρατηγικά τοποθετημένου νησιού της Αρκτικής, επικαλούμενος λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για τον σκοπό αυτό.

«Ζήτησα από το υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Αμερικανό επιτετραμμένο για συνάντηση στο υπουργείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το DR, η κυβέρνηση της Δανίας εκτιμά ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί πολίτες με δεσμούς με τη διοίκηση Τραμπ έχουν εμπλακεί σε μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στο δανέζικο έδαφος.

Η δανέζικη υπηρεσία ασφαλείας επισήμανε ότι η Γροιλανδία αποτελεί στόχο διαφόρων εκστρατειών που επιχειρούν να προκαλέσουν διχασμό στις σχέσεις Δανίας – Γροιλανδίας και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση της απειλής και την εφαρμογή κατάλληλων αντιμέτρων.