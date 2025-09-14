Η βρετανική αστυνομία αναζητά άνδρα που ζήτησε «τη δολοφονία του Στάρμερ» στην αντιμεταναστευτική συγκέντρωση

Η βρετανική αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που ζήτησε τη δολοφονία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης «Unite the Kingdom» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο.

Ο άνδρας δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι «πρέπει να δολοφονήσουν τον Στάρμερ» και «κάποιος πρέπει να πυροβολήσει τον Στάρμερ». Τα σχόλια αυτά δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο, αναφέρει ο Guardian.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Γνωρίζουμε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός άνδρα».

Η αστυνομία εκτιμά ότι μεταξύ 110.000 και 150.000 άτομα συμμετείχαν στην αντιμεταναστευτική εκδήλωση, που οργανώθηκε από τον ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Συνολικά 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύτηκαν βλήματα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 24 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα όπως η απλή επίθεση και βίαιες ταραχές.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά, όμως καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας τονίζοντας ότι η Βρετανία χτίστηκε πάνω στην ανεκτικότητα και τη διαφορετικότητα.

«Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της χώρας μας», τόνισε ο Στάρμερ στο Χ.

«Αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών που κάνουν τη δουλειά τους ούτε άνθρωποι να νιώθουν φόβο στους δρόμους μας εξαιτίας της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους», πρόσθεσε.