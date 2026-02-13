Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε συνάντηση με τους ομολόγους του από τις χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας με αντικείμενο το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για αυστηροποίηση των περιορισμών στην πολεμική οικονομία της Μόσχας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις ροές εσόδων από τις εξαγωγές ενέργειας, οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η συνάντηση της Joint Expeditionary Force (JEF), συμμαχίας 10 χωρών με κοινή δέσμευση για την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Βαλτική, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, σύμφωνα με συμμετέχοντες και πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η πρωτοβουλία αντανακλά την αυξανόμενη διάθεση των συμμάχων να εντείνουν τα μέτρα για τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταθερές, αν και δαπανηρές, προωθήσεις στο μέτωπο.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονία, Χάνο Πέβκουρ, δήλωσε ότι τα κράτη που παρέχουν σημαίες σε πλοία του «σκιώδους στόλου» πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα από τρίτες χώρες. Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα σημείωσε ότι ορισμένα μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά, επικαλούμενα τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Βρετανικής Αεροπορίας Ρίτσαρντ Νάιτον, ο οποίος παρουσίασε επιλογές, μεταξύ των οποίων και κοινές επιχειρήσεις κατάσχεσης.

Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, η JEF θα μπορούσε να βασιστεί σε προηγούμενα μέτρα των Ηνωμένες Πολιτείες κατά δεξαμενόπλοιων με προορισμό τη Βενεζουέλα, ενώ παραμένει ανοιχτό το εύρος της αμερικανικής συμμετοχής, με δεδομένο τον αναμενόμενο συντονισμό.