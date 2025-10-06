Η Βενεζουέλα προειδοποιεί για πιθανή επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί για μια «επιχείρηση ψευδούς σημαίας» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οργανώθηκε από «εξτρεμιστικά τμήματα της τοπικής δεξιάς της Βενεζουέλας» με στόχο την τοποθέτηση εκρηκτικών στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας.

Επιχείρηση «ψευδούς σημαίας» είναι μια ενέργεια που πραγματοποιείται με τρόπο ώστε η ευθύνη να αποδίδεται σε άλλο μέρος.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι τα φερόμενα σχέδια έχουν κοινοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω τριών διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας.

Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ροντρίγκεζ πρόσθεσε ότι μια ευρωπαϊκή πρεσβεία έχει επίσης ενημερωθεί για τα σχέδια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια. Η Βενεζουέλα έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2019, χρονιά κατά την οποία το διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ αποχώρησε από τη χώρα.