Η Βαρκελώνη «σκληραίνει» την πολιτική της απέναντι στους τουρίστες - «Καπέλο» έως 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη θα μπορούσαν να φορολογηθούν έως και 15 ευρώ τη βραδιά, μετά την αύξηση του τουριστικού τέλους της πόλης σε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση προσιτών κατοικιών.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε την Τετάρτη νόμο για τη διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη από τον Απρίλιο, σε ένα μέγιστο ποσό μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από τα τρέχοντα 5 έως 7,5 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, την κατηγορία που ανήκει σχεδόν το ήμισυ όλων των ξενοδοχείων της πόλης, θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς οι τοπικές αρχές μπορούν να χρεώνουν έως και 11,4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο.

Οι επισκέπτες ξενοδοχείων πέντε αστέρων θα μπορούν να χρεώνονται έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Οι αρχές της Καταλονίας προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερβολικό αριθμό τουριστών, οι οποίοι, όπως λένε, ανεβάζουν τις τιμές των κατοικιών, προκαλώντας αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων για διακοπές.

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης στην πόλη, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου.

Η Βαρκελώνη έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων καταλυμάτων έως το 2028. Εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες που ενοικιάζουν καταλύματα διακοπών θα πληρώνουν μέγιστο φόρο 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 6,25 ευρώ που πληρώνουν σήμερα.

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατείχε την 11η θέση στη λίστα του 2025 της πλατφόρμας διακοπών Holidu, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πλήρωναν το υψηλότερο ποσό στην Ευρώπη, 18,45 ευρώ την ημέρα.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες και δεν είναι σίγουροι αν θα απομακρύνει πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

Η πόλη κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων στον κόσμο για συνέδρια, σύμφωνα με τον τοπικό οργανισμό τουρισμού, και οι συμμετέχοντες δεν θα εξαιρούνται από τον φόρο.

Ο Μανέλ Καζάλς, γενικός διευθυντής της ένωσης ξενοδόχων της Βαρκελώνης, δήλωσε ότι οι προτάσεις για σταδιακή αύξηση του φόρου προκειμένου να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις του αγνοήθηκαν.

«Μια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά», είπε.