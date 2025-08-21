Αμερικανική έκθεση

Η Βόρεια Κορέα διατηρεί μυστική στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα, η οποία, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, συνιστά πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και τις ΗΠΑ, αναφέρουν σε δημοσιεύματά τους NBC και CNN.

Η Βάση Επιχειρήσεων Πυραύλων Σινπουνγκ-ντονγκ, που βρίσκεται 17 μίλια από τα κινεζικά σύνορα, εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί έξι έως εννέα διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, κινητούς εκτοξευτές και χιλιάδες στρατιώτες. Αν και δεν φέρουν απαραίτητα πυρηνικές κεφαλές, έχουν τη δυνατότητα να τις μεταφέρουν.

Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει την ύπαρξη της τοποθεσίας, η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Η έκθεση στηρίζεται σε συνεντεύξεις με αποστάτες, διεθνείς αξιωματούχους, δορυφορικές εικόνες και αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τα όπλα της βάσης πιθανόν να περιλαμβάνουν τους πυραύλους Hwasong-15 ή Hwasong-18 ή ακόμη νέο μοντέλο που δεν έχει παρουσιαστεί. Σε περίπτωση κρίσης, οι εκτοξευτές θα μπορούσαν να κινηθούν εκτός βάσης και να επιχειρήσουν από διασκορπισμένες θέσεις.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές και επαρκές υλικό για έως 40 ακόμη. Η κατασκευή της βάσης ξεκίνησε το 2004 και ήταν λειτουργική το 2014, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται. Αποτελεί μία από τις 15-20 μυστικές εγκαταστάσεις πυραύλων της χώρας.

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών αποπυρηνικοποίησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν το 2019, η Βόρεια Κορέα ενισχύει τα προγράμματα όπλων, αψηφώντας τις κυρώσεις. Έχει παράλληλα αναπτύξει στενότερη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, παρέχοντας όπλα και στρατεύματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία με αντάλλαγμα τεχνολογική υποστήριξη.

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, εκτιμάται ότι είναι ακόμη πιο αποφασισμένη να επιτύχει πυρηνική αποτροπή. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κάλεσε πρόσφατα σε ταχεία ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ενόψει των κοινών ασκήσεων ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, που θεωρεί πρόβα εισβολής.

Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επανέναρξη διαλόγου, η Πιονγκγιάνγκ απορρίπτει τη διπλωματία και απαιτεί αναγνώριση ως πυρηνική δύναμη.