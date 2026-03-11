Η Αυστραλία κλείνει πρεσβείες της στη Μέση Ανατολή

Η Αυστραλία έκλεισε τις πρεσβείες της στο Αμπού Ντάμπι και το Τελ Αβίβ, καθώς και το προξενείο της στο Ντουμπάι, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να κλιμακωθεί.

Η Γουόνγκ τόνισε ότι τουλάχιστον εννέα πόλεις όπου βρίσκονται αυστραλιανές πρεσβείες και προξενεία έχουν δεχτεί επιθέσεις με πυραύλους και drone. «Οι επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν συνεχίζονται σε κλίμακα και ένταση που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά», ανέφερε μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Η υπουργός προειδοποίησε ότι η σύγκρουση «πιθανόν να κλιμακωθεί και να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον».

Πάνω από 3.200 Αυστραλοί επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή μέσω 23 εμπορικών πτήσεων. Περίπου 115.000 πολίτες βρίσκονταν στην περιοχή όταν ξέσπασε η σύγκρουση.