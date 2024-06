Η Αρμενία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος

Την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με σκοπό να υπάρξει πρόοδος προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας για «την κρίσιμη κατάσταση στη Γάζα», ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/06) το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.

«Επαναβεβαιώνοντας την πίστη της στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές της ισότητας, της κυριαρχίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, η Δημοκρατία της Αρμενίας αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Το «Γερεβάν επιθυμεί ειλικρινά την επίτευξη διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο που αναφέρει ακόμη πως επιθυμεί «την άμεση εφαρμογή εκεχειρίας» στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Χουσέιν αλ Σέιχ, «χαιρέτισε» την απόφαση του Γερεβάν.

«Είναι μια νίκη για το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα και τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού μας για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

