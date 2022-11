Η απόσυρση από τη Χερσώνα εμποδίζει τη σύνδεση από ξηράς με την Οδησσό

Η απώλεια του ελέγχου της δυτικής όχθης της Χερσώνας θα εμποδίσει πιθανότατα τις δυνάμεις της Ρωσίας να επιτύχουν την στρατηγική τους φιλοδοξία για μια γέφυρα ξηράς που θα φτάνει μέχρι την Οδησσό.

Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για τις πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία, «με περιορισμένα σημεία περάσματος, οι ρωσικές δυνάμεις θα είναι τρωτές σε περίπτωση που επιχειρήσουν να διασχίσουν τον ποταμό Δνείπερο.»

Το Υπουργείο προσέθεσε δε ότι είναι πιθανό ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Χερσώνα μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες.

