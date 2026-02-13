Δημοσκόπηση Politico

Η ανησυχία για μια νέα παγκόσμια σύγκρουση εντείνεται στις δυτικές κοινωνίες, με τους πολίτες να θεωρούν τον κόσμο πιο επικίνδυνο από ποτέ, την ώρα που παραμένουν διστακτικοί να επωμιστούν το οικονομικό κόστος της ενίσχυσης της άμυνας, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Politico.

Στις πέντε χώρες της έρευνας — ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία — η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί ότι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος. Οι Αμερικανοί, Καναδοί, Γάλλοι και Βρετανοί εκτιμούν ότι ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πιθανότερος παρά απίθανος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αντανακλά μια δραματική μετατόπιση προς ένα πιο ανασφαλές διεθνές περιβάλλον.

Η ανησυχία συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 43% θεωρεί πιθανό έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο έως το 2031, έναντι 30% πέρυσι. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό ανέρχεται στο 46% από 38%. Μόνο στη Γερμανία οι πολίτες εκτιμούν συνολικά ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός στο άμεσο μέλλον.

Οι Αμερικανοί είναι οι πιθανότεροι να πιστεύουν ότι η χώρα τους θα εμπλακεί σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ τουλάχιστον ένας στους τρεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Καναδά θεωρεί πιθανή τη χρήση πυρηνικών όπλων σε μελλοντική σύγκρουση.

Η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ στον Καναδά οι ΗΠΑ καταγράφονται ως η βασικότερη απειλή ασφάλειας. Σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερη απειλή, συχνότερα από την Κίνα.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία, η διάθεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών παραμένει περιορισμένη όταν τίθεται το ζήτημα της χρηματοδότησης. Αν και οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν ότι απαιτούνται υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, η στήριξη μειώνεται όταν αυτό συνεπάγεται αυξημένο χρέος, περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες ή υψηλότερους φόρους.

Η έρευνα δείχνει επίσης σκεπτικισμό απέναντι στη δημιουργία μόνιμου ευρωπαϊκού στρατού υπό ενιαία διοίκηση, ενώ η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία εμφανίζεται πιο δημοφιλής σε Γερμανία και Γαλλία. Συνολικά, τα ευρήματα αναδεικνύουν το δίλημμα των δυτικών κυβερνήσεων: αυξανόμενος φόβος πολέμου, αλλά περιορισμένη κοινωνική συναίνεση για το οικονομικό κόστος της άμυνας.