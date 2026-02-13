Οι Los Angeles Chargers επεκτείνουν το NFL Flag Football στην Ελλάδα

Οι Los Angeles Chargers ενίσχυσαν την παρουσία τους στην Ελλάδα μέσα από δύο δυναμικές πρωτοβουλίες του NFL σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Flag Football ενόψει της ένταξής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Στη Θεσσαλονίκη, οι Chargers διοργάνωσαν για πρώτη φορά ένα υψηλού επιπέδου Flag Football Camp στις εγκαταστάσεις του Pinewood American International School στο Anatolia Campus. Περισσότεροι από 300 νεαροί αθλητές συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα, προπονούμενοι υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού των Los Angeles Chargers και της Hellenic Flag Football League. Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσία του linebacker των Chargers, Daiyan Henley, ο οποίος μοιράστηκε πολύτιμες εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του NFL. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η αντιπροσωπεία των Chargers συναντήθηκε επίσης με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη και συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο American Space.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, ένα Flag Football Camp στην Αθήνα, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, μετατρέποντας τις αθλητικές του εγκαταστάσεις σε ένα επαγγελματικό προπονητικό περιβάλλον του NFL. Περισσότεροι από 200 μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν στο camp, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και σε αυτή την εκδήλωση, η παρουσία του linebacker των Chargers, Daiyan Henley, έδωσε ιδιαίτερη δυναμική στην πρωτοβουλία, εμπνέοντας τη νέα γενιά αθλητών.

Οι δύο αυτές δράσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου με το Super Bowl Night Watch Party, που πραγματοποιήθηκε στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και τα στούντιο της COSMOTE TV, επίσημου τηλεοπτικού παρόχου μετάδοσης του NFL στην Ελλάδα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα κα. Kimberly Guilfoyle, τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά, καθώς και αθλητές, δημοσιογράφους και μέλη του οργανισμού των Los Angeles Chargers, γιορτάζοντας το NFL και τη διαρκώς αυξανόμενη σύνδεσή του με το ελληνικό κοινό. Οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν ζωντανά το Super Bowl από την COSMOTE TV και βίωσαν το πρώτο NFL Live pre-game show που διοργανώθηκε στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων της εκδήλωσης, όπως ο Chief of Staff των Los Angeles Chargers κ. Fred Maas, ο Senior Director Football Development των Chargers κ. Zac Emde και ο linebacker των Chargers Daiyan Henley.

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ NFL και Chargers στο πλαίσιο των δράσεων για το flag football, ο Chief of Staff των Los Angeles Chargers, κ. Fred Maas, δήλωσε: «Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το έντονο της πάθος για τον αθλητισμό και επιθυμούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε τις προσπάθειές μας από τη νεολαία.

Με το Ολυμπιακό έτος 2028 να πλησιάζει, η προοπτική να φέρουμε τους παίκτες μας στην Ελλάδα και ενδεχομένως να διοργανώσουμε στο μέλλον έναν αγώνα εδώ, αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να εισαγάγουμε το επίσημο NFL American football στη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την κληρονομιά της οικογένειας Spanos και το όραμά της να δημιουργήσει κάτι διαχρονικό και ουσιαστικό στην Ελλάδα».

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, οι Los Angeles Chargers επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη διεθνή ανάπτυξη του Flag Football και τη δημιουργία ισχυρών, διαχρονικών δεσμών με την ελληνική αθλητική και τοπική κοινότητα. Η παρουσία των Chargers είχε επιπλέον συμβολική σημασία, καθώς η οικογένεια Spanos, ιδιοκτήτρια της ομάδας, έχει ελληνικές ρίζες, ενισχύοντας περαιτέρω τον συναισθηματικό και πολιτιστικό δεσμό μεταξύ του οργανισμού του NFL και της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες των Chargers στην Ελλάδα δεν αποτελούν μόνο μια δυναμική διεθνή επέκταση, αλλά και μια ουσιαστική «επιστροφή στις ρίζες», που ενισχύει τον πολιτιστικό και συναισθηματικό δεσμό με το ελληνικό κοινό. Το όραμα της οικογένειας Spanos για τους Los Angeles Chargers εκτείνεται πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των νέων και στην παγκόσμια εξέλιξη του Flag Football, με την Ελλάδα να αποτελεί φυσικό κόμβο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε προγράμματα ανάπτυξης του αθλήματος σε επίπεδο υποδομών. Μέσω της επέκτασης των πρωτοβουλιών NFL Flag Football στη χώρα, οι Chargers επιδιώκουν να δημιουργήσουν βιώσιμες ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους, να καλλιεργήσουν μελλοντικά ταλέντα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος ενόψει της Ολυμπιακής του πρεμιέρας στο Λος Άντζελες το 2028.

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της οποίας η ενεργή συμμετοχή ανέδειξε τον ρόλο του αθλητισμού ως ισχυρού εργαλείου ενίσχυσης της νεανικής συμμετοχής, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από τη στήριξή της, η Πρεσβεία υπογράμμισε τη σημασία της διαπροσωπικής διπλωματίας και των κοινών αξιών που ενώνουν την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία μεταξύ των Los Angeles Chargers, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών και της Πρεσβείας των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη δέσμευση για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μέσω του αθλητισμού, τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους νέους και την ενίσχυση της διαχρονικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.chargers.com ή ακολουθήστε το Chargers Greece στα social media: Instagram: https://www.instagram.com/chargersgreece/