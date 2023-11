Η «αντίδραση» του Μπλίνκεν στην αναφορά του Μπάιντεν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι δικτάτορας (vid)

Την απογοήτευσή του από την αναφορά του Αμερικανού προέδρου ότι ο Κινέζος ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «είναι δικτάτορας», με τον οποίο είχε συνομιλίες νωρίτερα στην Καλιφόρνια, εξέφρασε παραστατικά ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Συγκεκριμένα δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως εξακολουθεί πάντα να θεωρεί αυτόν τον τελευταίο «δικτάτορα», επαναλαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο Μπάιντεν

Ο χαρακτηρισμός του Αμερικανού προέδρου, που οδήγησε λίγες ώρες αργότερα στην οργισμένη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικού της Κίνας, όχι μόνο αιφνιδίασε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αλλά του προκάλεσε και έντονη απογοήτευση, η οποία καταγράφτηκε από τηλεοπτική κάμερα, με τα πλάνα να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

REPORTER: "Would you still refer to President Xi as a dictator?"



BIDEN: "Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours," pic.twitter.com/XSaoyUwMW5