Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη Vogue

Την αποχώρησή της από τη θέση της διευθύντριας της αμερικανικής Vogue, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ηγεσίας, ανακοίνωσε η Άννα Γουίντουρ, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον κόσμο της μόδας.

Σύμφωνα με το Daily Front Row, το WWD και το Business of Fashion, η είδηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουνίου, όταν η ίδια γνωστοποίησε την απόφασή της στο προσωπικό, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Anna Wintour stepping down as editor-in-chief of American Vogue https://t.co/YzFz9eFcKa pic.twitter.com/CvArzmyGL6