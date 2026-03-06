Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει εύθραυστη, η Άγκυρα επιλέγει να προσεγγίσει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, του οποίου είναι βασικό μέλος, και παράλληλα να συνεχίσει να προβάλλει τη θέση ότι ο αγώνας της Τουρκίας αποβλέπει στην ειρήνη στην περιοχή, την καλή γειτονία και την αδελφοσύνη.

Ήδη από την αρχή της κρίσης, η θέση του Τούρκου προέδρου ήταν η ειρηνευτική διαπραγμάτευση, αποφεύγοντας έτσι να χαλάσει τις σχέσεις είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά, δηλαδή με το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Χθες, όμως, όπως αναφέρει η Deutsche Welle, μιλώντας σε εκδήλωση μετά τη λήξη της ημερήσιας νηστείας του Ραμαζανίου, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν λιγότερο εγκρατής απέναντι στο Ιράν. Δήλωσε ότι «κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί λανθασμένη στάση που υπονομεύει τις αρχές της γειτονίας και της αδελφοσύνης» και απείλησε ότι «σε περίπτωση που προκύψει απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη μέγιστη προσοχή σε συντονισμό με τους συμμάχους μας».

Στροφή προς το ΝΑΤΟ

Η παρατεταμένη ασάφεια για το πόσο θα κρατήσει η αντιπαράθεση του Ιράν με τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στρέφει τώρα την Τουρκία προς το ΝΑΤΟ και την αναζήτηση μιας αυξημένης συνεργασίας με νατοϊκούς συμμάχους. Η τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου Ερντογάν με τον πρόεδρο Μακρόν κάλυψε το θέμα της διμερούς αμυντικής συνεργασίας που έχει καθυστερήσει και είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί, όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ανησυχία των ευρωπαίων και των νατοϊκών συμμάχων για να τονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της σύγκρουσης.

Πάντως, το γεγονός ότι το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή – ύστερα από την εκτόξευση και κατάρριψη πυραύλου κατά της Τουρκίας, αναγκάζει το ΝΑΤΟ να αυξήσει τη στάση της αντιπυραυλικής του άμυνας. Τα 32 κράτη μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν με τους διοικητές του ΝΑΤΟ ότι η στάση θα πρέπει να παραμείνει σε «αυξημένο επίπεδο», μέχρι να υποχωρήσει η απειλή από τις «αδιάκριτες επιθέσεις» του Ιράν σε όλη την περιοχή.