Η αγιογραφία του Πούτιν και η φιλορωσική προπαγάνδα

«Έτσι πεθαίνουν οι δημοκρατίες». Σε τέσσερις λέξεις διά στόματος Γκι Φερχόφστατ αποτυπώνεται η μεγάλη εικόνα πίσω από τις «υπηρεσίες» που προσέφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ο εξαιρετικά δημοφιλής στο συντηρητικό και ακροδεξιό ακροατήριο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, δίνοντάς του ελεύθερο βήμα να διασπείρει προπαγάνδα στην κοινή γνώμη Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

Το «μεγάφωνο» στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν ήρθε στο απόλυτο timing. Η δυτική κόπωση μπροστά σε έναν παρατεταμένο πόλεμο πλέον δεν κρύβεται, η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη του Κιέβου είναι κάθε άλλο παρά εγγυημένη εν μέσω ακραίας πόλωσης στην προεκλογική Αμερική -πολλώ δε μάλλον εάν στην προεδρία επανέλθει ο Ντόναλντ Τραμπ-, φιλορωσικές ακροδεξιές δυνάμεις ακονίζουν τα ξίφη τους για τις ευρωεκλογές, η ίδια η Ευρώπη νιώθει, και είναι, απροετοίμαστη απέναντι σε όσα μπορεί να σημάνει μία επιστροφή Τραμπ, και η Ουκρανία πασχίζει στο πεδίο της μάχης και η ενότητα στο εσωτερικό της δοκιμάζεται.

Αντίθετα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται να εκπέμψει ενώπιον παγκόσμιου ακροατηρίου απόλυτη αυτοπεποίθηση ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να ηττηθεί στην Ουκρανία και με έπαρση να προσφέρει στη Δύση και πρωτίστως τις ΗΠΑ -και τους ψηφοφόρους τους- διέξοδο που περνά μέσα από το να σταματήσουν να στέλνουν όπλα και να πείσουν το Κίεβο να αποδεχθεί την εκχώρηση εδαφών του.

Το ΝΑΤΟ αρχίζει πλέον να συνειδητοποιεί ότι η ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης θα ήταν αδύνατη, δήλωσε ο Πούτιν. Και η Ρωσία είναι «έτοιμη για διάλογο» και «πρόθυμη να διαπραγματευτεί», εφόσον διακοπεί η ροή των δυτικών όπλων προς την Ουκρανία. «Αν θέλετε πραγματικά να σταματήσουν οι μάχες, πρέπει να σταματήσετε να προμηθεύετε όπλα. Θα τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες», είπε απευθυνόμενος στις ΗΠΑ, όπου η τραμπική δεξιά ήδη εδώ και μήνες μποκάρει περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία.

Μέσω της μακράς συνέντευξης -που για την ακρίβεια ήταν μονόλογος- ο Ρώσος πρόεδρος επιδίωξε να απευθυνθεί άμεσα στους Αμερικανούς συντηρητικούς, απηχώντας τη γραμμή Ρεπουμπλικανών πολιτικών, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ πιο πιεστικές προτεραιότητες από έναν πόλεμο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ήταν μία συνολική απόπειρα επηρεασμού της επερχόμενης προεδρικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ, χειραγώγησης της κοινής γνώμης στην Ευρώπη, και εκμετάλλευσης κάθε δισταγμού μεταξύ των υποστηρικτών της Ουκρανίας.

Το πεδίο για το όργιο προπαγάνδας άνοιξε ο Τάκερ Κάρλσον, θιασώτης θεωριών συνωμοσίας και ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ που εξ αρχής δεν θεωρούσε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως κάτι πολύ περισσότερο από μία «συνοριακή διαμάχη» και οι χαρακτηρισμοί του για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηχούν φασίζουσα ρητορική, ενώ το ίδιο το συντηρητικό Fox News έφθασε πέρυσι να απολύσει τον πιο διάσημο παρουσιαστή του λόγω ακραίων θέσεων και συμπεριφορών.

Ο Κάρλσον άφησε τον Πούτιν να παραθέτει ανενόχλητος τη δική του εκδοχή της Ιστορίας, το ψευδές αφήγημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία που θέλει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να είναι οι πραγματικοί ένοχοι για τη ρωσική εισβολή σε κυρίαρχο κράτος (που κατ’ αυτόν δεν είναι καν κράτος, όπως εξηγούσε επί μισή ώρα κατά την έναρξη της συνέντευξης κάνοντας διάλεξη Ιστορίας).

Μίλησε για τη Ρωσία που απειλείται και δεν απειλεί -καθησυχάζοντας μάλιστα και διαβεβαιώνοντας πως η Πολωνία και η Λετονία δεν έχουν τίποτα να φοβούνται-, κατηγόρησε ξανά τη CIA για υποκίνηση «αντιρωσικού πραξικοπήματος» στο Κίεβο το 2014, αλλά και για την ανατίναξη του αγωγού Nord Stream. Τα γνωστά αφηγήματα και μία επικίνδυνη διαστρέβλωση των γεγονότων από τον κατηγορούμενο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου Βλαντιμίρ Πούτιν προβλήθηκαν δίχως αντίλογο ενώπιον κοινού εκατομμυρίων μέσα από τον προσωπικό δικτυακό τόπο του Τάκερ Κάρλσον και το λογαριασμό του στο Χ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, ο Κάρλσον έφθασε όχι μόνο να σιγοντάρει τον Πούτιν αλλά και να επεκτείνει μία θεωρία συνωμοσίας περί βαθέος κράτους, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ελέγχεται από τους εκλεγμένους ηγέτες της, αλλά από μη εκλεγμένες δυνάμεις της CIA που κατευθύνουν τον πρόεδρο σαν μαριονέτα. «Δύο φορές περιγράψατε ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ λαμβάνουν αποφάσεις και στη συνέχεια υπονομεύονται από τους επικεφαλής των υπηρεσιών τους» είπε ο Κάρλσον, συνοψίζοντας με σοβαρότητα τα ψεύδη του Ρώσου προέδρου «Έτσι, φαίνεται σαν να περιγράφετε ένα σύστημα που δεν διοικείται από τους ανθρώπους που εκλέγονται;», συνέχισε. «Σωστά, σωστά», απάντησε ο Πούτιν. Ο Κάρλσον, ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Πούτιν μετά την εισβολή στο ουκρανικό έδαφος, δεν επανήλθε ποτέ για να το αμφισβητήσει.

«Η συνέντευξη του Κάρλσον είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στον Πούτιν. Η Αμερική αύριο θα υποφέρει από το να τον έχει να διασπείρει ψεύδη χωρίς αμφισβήτηση και χωρίς φίλτρο. Έτσι πεθαίνουν οι δημοκρατίες» δήλωσε ο Γκι Φερχόφστατ, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, νυν ευρωβουλευτής και επί σειρά ετών επικεφαλής της ευρωομάδας των φιλελεύθερων. Ήδη προ της προβολής της συνέντευξης, ο Φερχόφστατ είχε καλέσει την ΕΕ να κινηθεί προς την επιβολή κυρώσεων και ταξιδιωτικής απαγόρευσης στον Τάκερ Κάρλσον, «δεδομένου ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ο Τάκερ Κάρλσον φερέφωνό του».

