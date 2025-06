Χτύπημα της GUR στο Καλίνινγκραντ – Ρωσική στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη ζημιές εκατομμυρίων (vid)

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) προκάλεσε πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια επιχείρησης δολιοφθοράς στην πόλη Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές ύψους 4,33 εκατομμυρίων ευρώ και διακοπή ρεύματος σε στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, σύμφωνα με πηγή της GUR που μίλησε στο Kyiv Independent.

Τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, Ουκρανοί πράκτορες άδειασαν το ψυκτικό υγρό από τον μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού πριν βάλουν φωτιά στην εγκατάσταση. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και έθεσε εκτός λειτουργίας την παροχή ρεύματος, επηρεάζοντας παρακείμενες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες.

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον θέση - ούτε στην ανατολή, ούτε στη δύση, ούτε πουθενά αλλού στον πλανήτη. Οτιδήποτε ρωσικό συμμετέχει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας θα καεί, θα βυθιστεί ή θα καταστραφεί, ανεξαρτήτως επιπέδου προστασίας ή τοποθεσίας», δήλωσε η ίδια πηγή.

