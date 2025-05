Ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla, Ίλον Μασκ, αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από μια θυελλώδη περίοδο ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος, κατά την οποία ταρακούνησε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αλλά τελικά απέτυχε να επιτύχει τις γενναίες εξοικονομήσεις που είχε υποσχεθεί.

Η αποχώρησή του ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μασκ είχε ευχαριστήσει δημόσια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του X (πρώην Twitter), καθώς η θητεία του στο Υπουργείο Αποτελεσματικότητας (DOGE) έφτανε στο τέλος της.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.