Χρέος ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε στα 38 τρισ. δολάρια εν μέσω κυβερνητικού shutdown

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το ακαθάριστο εθνικό χρέος της χώρας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση του χρέους πραγματοποιήθηκε εν μέσω του κυβερνητικού shutdown, αποτέλεσμα του οποίου είναι εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι να παραμένουν απλήρωτοι.

Τα κυβερνητικά shutdown μπορούν να αυξήσουν το εθνικό χρέος, επειδή καθυστερούν την οικονομική δραστηριότητα και αναβάλλουν τις δημοσιονομικές αποφάσεις, ενώ η διακοπή και η επανεκκίνηση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων μπορεί επίσης να αυξήσει το κόστος. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού εκτίμησε ότι η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης το 2013 είχε κόστος 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το χρέος των 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης είναι το τελευταίο ανησυχητικό σημάδι ότι οι νομοθέτες δεν εκπληρώνουν τα βασικά δημοσιονομικά τους καθήκοντα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Michael A. Peterson, Διευθύνων Σύμβουλος του Peter G. Peterson Foundation, ενός μη κομματικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με τη δημοσιονομική πολιτική.

Το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, που διήρκησε 35 ημέρες το 2018, κόστισε στην οικονομία 11 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Τον Σεπτέμβριο, το 81% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν σε έρευνα της Peterson Foundation ανέδειξαν το εθνικό χρέος ως θέμα που τους απασχολεί. Σύμφωνα με οικονομολόγους, το αυξανόμενο χρέος οδηγεί σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι πληρωμές τόκων για το χρέος της χώρας προβλέπεται να αυξηθούν από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία σε 14 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια, περιορίζοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες σε βασικούς οικονομικούς τομείς, σύμφωνα με το Peterson Foundation.

Η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία, ανέφερε ο David Kelly, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan Asset Management, σε έκθεση που δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Πηγή: cbsnews