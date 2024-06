Χούθι: Επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα - Το πλοίο εξέπεμψε SOS

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, συγκεκριμένα στα ανοικτά της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετανική εταιρία ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, σε μια ακόμα επίθεση, όπως φαίνεται, από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

UKMTO WARNING INCIDENT 083 ATTACK UPDATE 001 UKMTO has received a report of an incident 66NM southwest of Al Hudaydah, Yemen. The Vessel was hit on the stern by a small craft. https://t.co/fX3hWupPWO #MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/5RaxdWvkT8

Το πλοίο χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου 68 ναυτικών μιλίων (περίπου 126 χλμ) στα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σύμφωνα με την Ambrey.

A merchant ship issues a distress call after being struck in the Red Sea off #Yemen, maritime security firm Ambrey says, in what appears to be the latest attack by #Iran-backed #Houthi rebels https://t.co/eaV5dtYXN4 pic.twitter.com/2D0dFZNvw9