Χούμζα Γιούσαφ: Ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της Σκωτίας και η πρόκληση της ανεξαρτησίας

Ο Χούμζα Γιούσαφ, ο επερχόμενος πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της Σκωτίας, έχοντας επικρατήσει στη σκληρή εκλογική μάχη για την αντικατάσταση της Νίκολα Στέρτζιον, βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο για την ενότητα εντός του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που έχει διχαστεί απέναντι στην πρόκληση για την ανεξαρτησία.

Υπουργός με πλούσια πολιτική εμπειρία, ο Γιούσαφ ανακοινώθηκε ότι είναι νικητής στην εκλογική κούρσα, η οποία θα τον φέρει στη θέση του πρώτου υπουργού στην ημιαυτόνομη κυβέρνηση της Σκωτίας. Έτσι, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που θα ηγηθεί χώρας στη Δυτική Ευρώπη.

Η νίκη του στενού συμμάχου της Στέρτζιον στην ψηφοφορία για την ηγεσία του SNP σηματοδοτεί ότι το κόμμα δεν θα εγκαταλείψει τις προοδευτικές πολιτικές του.

Ωστόσο, πήρε αποστάσεις από τη σχεδιαζόμενη πορεία προς την ανεξαρτησία, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να επιστρέψει στην επιχειρηματολογία υπέρ της ανεξαρτησίας, αντί να συζητά ατελείωτα τη διαδικασία.

Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να ενώσει το κόμμα μετά από τη βίαιη εκστρατεία που αποκάλυψε το χάσμα μεταξύ των υποψηφίων με αιχμή την προσέγγισή τους ως προς την ανεξαρτησία, καθώς και τα κοινωνικά ζητήματα.

Polls have closed! I could not be prouder of the campaign we've run



Thank you to my wonderful family, friends, campaign team & all those members who have supported me throughout this amazing journey



Whatever happens, I know SNP will come together & unite behind our new leader pic.twitter.com/1jErsQUwht