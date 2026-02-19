«Χωρίς προηγούμενο» στη Βρετανία: Ελεύθερος ο πρίγκηπας Άντιου μετά την απολογία για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος, λόγω των ισχυρισμών ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 66 του χρόνια την Πέμπτη, ανακρίθηκε όλη την ημέρα από ντετέκτιβ της αστυνομίας του Thames Valley.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά κατηγορίες ότι είχε παραδώσει έγγραφα στον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, ενώ εργαζόταν ως εμπορικός απεσταλμένος.

Η σύλληψη του ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας, όγδοου στη σειρά διαδοχής του θρόνου, είναι άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή.

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος», δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Μάρτυρας του Reuters είδε τον πρίγκιπα Άντριου να φεύγει από το αστυνομικό τμήμα στο Aylsham, στην ανατολική Αγγλία, όπου τον περίμενε μια μικρή ομάδα φωτογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.

Φωτογραφία του Reuters που τραβήχτηκε μετά την αποφυλάκισή του τον δείχνει να κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, εμφανώς ταραγμένο.

Αν και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τη σύλληψη, ο Κάρολος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν την «πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία» της οικογένειας.

«Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», ανέφερε ο μονάρχης στη δήλωσή του.

«Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο δεύτερος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν και δήλωσε ότι λυπάται για τη φιλία τους.

Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει δημοσίως από την κυκλοφορία περισσότερων από 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία το 2008.

Αυτά τα αρχεία υποδηλώνουν ότι ο Άντριου είχε διαβιβάσει στον Έπσταϊν το 2010 στοιχεία σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη που είχε επισκεφθεί σε επίσημες αποστολές ως ειδικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό το 2011, όταν αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά οι στενές σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Η σύλληψη σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό για τον πρώην πρίγκιπα, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του το 2019 λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν και στη συνέχεια του αφαιρέθηκαν από τον μεγαλύτερο αδελφό του οι τίτλοι και οι τιμές του τον περασμένο Οκτώβριο, εν μέσω περαιτέρω αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση τους.