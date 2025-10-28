Χωρίς λύση έληξαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν - Πακιστάν

Χωρίς λύση έληξαν οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας, όπως αναφέρουν πηγές που έχουν γνώση επί του θέματος, γεγονός που αποτελεί πλήγμα για την ειρήνη στην περιοχή μετά τις αιματηρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν αυτόν το μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την επίτευξη μόνιμης ειρήνης μεταξύ των γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας, μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στα σύνορά τους, στο χειρότερο περιστατικό βίας που έχει σημειωθεί από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Καμπούλ το 2021.

Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Ντόχα στις 19 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό έδαφος σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με πηγές από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που ενημερώθηκαν για το θέμα, με την κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία.

Μια πηγή ασφαλείας του Πακιστάν ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν δεν ήταν διατεθειμένοι να δεσμευτούν να συγκρατήσουν τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, μια ξεχωριστή μαχητική ομάδα εχθρική προς το Πακιστάν, η οποία, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, δραστηριοποιείται ατιμώρητα στο Αφγανιστάν.

Μια πηγή από το Αφγανιστάν ανέφερε ότι οι συνομιλίες έληξαν ύστερα από «έντονες ανταλλαγές» σχετικά με το θέμα, προσθέτοντας ότι η αφγανική πλευρά δήλωσε ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των Πακιστανών Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στρατευμάτων τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πηγές ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν και του υπουργείου Άμυνας, καθώς και του στρατού, του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκρούσεις του Οκτωβρίου ξεκίνησαν μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν αυτόν το μήνα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων τοποθεσιών, με στόχο τον αρχηγό των Πακιστανών Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν ανταποκρίθηκαν με επιθέσεις σε πακιστανικούς στρατιωτικούς σταθμούς κατά μήκος των 2.600 χλμ. (1.600 μιλίων) συνόρων.

Η διακοπή των συνομιλιών, που έχει τραβήξει την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η εκεχειρία μεταξύ του Αφγανιστάν, που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, και του Πακιστάν, που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Το Σάββατο, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Αφγανιστάν επιθυμεί την ειρήνη, αλλά ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη θα σήμαινε «ανοιχτό πόλεμο».