Χονγκ Κονγκ: Κλείνουν σχολεία και επιχειρήσεις ενόψει του τυφώνα «Ραγκάσα»

Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ενόψει του υπερτυφώνα «Ραγκάσα», του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα από τις αρχές του έτους. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες επιβατικές πτήσεις αναμένεται να ανασταλούν έως την Πέμπτη.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι έσπευδαν σε σούπερ μάρκετ, αδειάζοντας σχεδόν τα ράφια, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες από τα απαραίτητα, καθώς φοβούνται ότι τα καταστήματα μπορεί να μείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Υαλοπίνακες σε σπίτια και επιχειρήσεις είχαν καλυφθεί με κολλητική ταινία, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει να περιοριστούν τα προβλήματα από τυχόν σπασμένα γυαλιά.

Ο «Ραγκάσα», με ανέμους κατηγορίας τυφώνα που αναμένεται να φθάσουν τα 220 χλμ./ώρα, αποτελεί «σοβαρή απειλή για την ακτή της Γκουανγκντόνγκ», ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αναφερόμενο στην κινεζική επαρχία που βρίσκεται δίπλα στο χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Ο «Ραγκάσα» θα διατηρήσει την ισχύ του υπερτυφώνα καθώς πλησιάζει την ακτή της Γκουανγκντόνγκ και ενώ επηρεάζει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν αφού σάρωσε χθες, Δευτέρα, τις βόρειες Φιλιππίνες. Αναμένεται να φθάσει στις ακτές της Γκουανγκντόνγκ από αύριο, Τετάρτη, το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα. Οι Αρχές στην Γκουανγκντόνγκ έχουν ήδη απομακρύνει πάνω από 370.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Hong Kong shuts schools and cancels flights as Super Typhoon Ragasa approaches with a force officials warn will be among the most destructive in the city's recent historyhttps://t.co/gQA4hgHRxO pic.twitter.com/gjeTmgHiK6 — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2025

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποίηση για τυφώνα κατηγορίας 8, την τρίτη υψηλότερη βαθμίδα στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα, 9:20 ώρα Ελλάδος), καλώντας τις επιχειρήσεις να κλείσουν και αναστέλλοντας τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ήδη έχουν προκληθεί προβλήματα σε περισσότερες από 700 πτήσεις, μεταξύ άλλων στο γειτονικό Μακάο και στην Ταϊβάν.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν γρήγορα αργότερα σήμερα και το Παρατηρητήριο δήλωσε ότι θα αξιολογήσει εάν θα εκδώσει προειδοποίηση υψηλότερης βαθμίδας αργά σήμερα ή νωρίς αύριο.

Το Παρατηρητήριο προειδοποίησε, επίσης, για άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αντίστοιχη με αυτές που παρατηρήθηκαν κατά τον τυφώνα «Χάτο» το 2017 και τον τυφώνα «Μανγκούτ» το 2018, όταν προκλήθηκαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ύψος των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί περίπου κατά δύο μέτρα κατά μήκος των παράκτιων περιοχών του Χονγκ Κονγκ ενώ σε κάποιες περιοχές το μέγιστο ύψος των υδάτων μπορεί να φθάσει τα 4 με 5 μέτρα, δήλωσε το Παρατηρητήριο, καλώντας του κατοίκους να λάβουν προληπτικά μέτρα.

Half a million people are under evacuation orders as Super Typhoon Ragasa bears down on southern China. Hong Kong is essentially shutting down for 36 hours, leaving some Aussies stranded in the path of the storm. @jamescarmody95 pic.twitter.com/Xan9Su8U6d — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) September 23, 2025

Οι τοπικές αρχές διένειμαν στους κατοίκους σάκους με άμμο για την προστασία των σπιτιών σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει ανοικτό, καθώς πέρυσι άλλαξε την πολιτική του, κάτι που του επιτρέπει να συνεχίζει τις συναλλαγές ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Όταν ο τυφώνας «Ραγκάσα» έφθασε χθες στην ισχυρότερη φάση του, οι μέγιστοι άνεμοι κοντά στο μάτι του τυφώνα ξεπέρασαν τα 260 χλμ./ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα κατηγορίας 5 για το 2025. Έκτοτε υποβαθμίστηκε, αλλά μπορεί και πάλι να προκαλέσει χάος στην πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές της Κίνας ως τυφώνας κατηγορίας 4.

Super Typhoon #Ragasa: The coastal towns of Heng Fa Tsuen and South Horizons have already seen churning seas. Hongkongers have been warned to stay away from shorelines. Full coverage: https://t.co/0bwt1MEGEM pic.twitter.com/7bowkJxuTQ — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 23, 2025

Οι κινεζικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει αντιπλημμυρικά μέτρα σε πολλές νότιες επαρχίες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις από σήμερα το βράδυ.

Σε πάνω από 10 πόλεις στην Γκουανγκντόνγκ εταιρείες και σχολεία έχουν κλείσει, ενώ έχουν ανασταλεί οι συγκοινωνίες λόγω των προειδοποιήσεων για καταιγίδες και άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Οι κάτοικοι στο Μάκαο, στο μεγαλύτερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, επίσης ανέμεναν το πέρασμα του τυφώνα. Όλα τα καζίνο θα μείνουν κλειστά από τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) όταν στην πρώην πορτογαλική αποικία η προειδοποίηση για τυφώνα αναβαθμιστεί στην κατηγορία 8.

Στην Ταϊβάν, το ύψος της βροχής έφθασε τα 60 εκ. στις ορεινές ανατολικές περιοχές και 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα προβλήματα στις συγκοινωνίες συνεχίστηκαν σήμερα για δεύτερη ημέρα με 273 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.