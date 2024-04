Χίθροου: Αεροσκάφος χτύπησε με το φτερό την ουρά ενός άλλου

Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Συγκεκριμένα, ένα αεροσκάφος της Virgin Atlantic χτύπησε με το φτερό την ουρά ενός αεροσκάφους της British Airways, στο οποίο επέβαιναν 121 επιβάτες. Σύμφωνα με το BBC, το Χίθροου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε καθυστερήσεις.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr