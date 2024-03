Boeing: Μετά την προσγείωση, διαπιστώθηκε πως λείπει εξωτερικό τμήμα της ατράκτου του αεροσκάφους

Ακόμα ένα περιστατικό προστίθεται στον κατάλογο των προβλημάτων που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό τα αεροσκάφη της Boeing. Εξωτερικό κομμάτι της ατράκτου επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines διαπιστώθηκε πως έλειπε μετά την προσγείωσή του στον προορισμό του, στο Όρεγκον.

Το αεροσκάφος αυτό της United μετέφερε 139 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα. Το ότι έλειπε εξωτερικό τμήμα της ατράκτου διαπιστώθηκε αφού στάθμευσε σε πύλη του αερολιμένα Rogue Valley International Medford.

