Παρεμβολές στα GPS 1.614 αεροσκαφών στη βορειοανατολική Ευρώπη - Υποψίες για τη Ρωσία

Τεχνικά προβλήματα καταγράφηκαν στα συστήματα GPS περισσότερων από 1.600 αεροσκαφών που διέσχισαν τη βορειοανατολική Ευρώπη. Οι παρεμβολές, που ενδέχεται ότι προέρχονται από τη Ρωσία, ξεκίνησαν την Κυριακή και σημειώθηκαν μέχρι χθες, Τρίτη (26/3), με τον ακριβή αριθμό αεροσκαφών να είναι 1.614 και ως επί το πλείστον πολιτικά.

Η εμπλοκή στα συστήματα GPS κρίνεται σημαντική καθώς, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πιλότους, δημιουργώντας τους ακόμη και την εντύπωση ότι βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία από εκείνη που βρίσκονται στην πραγματικότητα.

More than 1,600 European planes hit by mystery GPS jamming with Russia feared responsible https://t.co/PEVQLvlxgl