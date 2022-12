Χιονοθύελλα ΗΠΑ: Στους 60 οι νεκροί - Έκτακτη βοήθεια στη Ν. Υόρκη

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» όπως έχει ονομαστεί, εξακολουθεί να σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους.

Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός από την πρωτοφανή κακοκαιρία ανέρχεται σε 60 νεκρούς σε όλες τις ΗΠΑ, οι 27 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε 12 πολιτείες: Κολοράντο, Ιλινόις, Κάνσας, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Οκλαχόμα, Τενεσί και Ουισκόνσιν.

Υπολογίζεται ότι στο Μπάφαλο το χιόνι ξεπέρασε το 1 μέτρο και 200 εκατοστά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες οικογενειών στη δυτική Νέα Υόρκη να βρουν τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς σούπερ μάρκετ και φαρμακεία έχουν κλείσει ενώ δεν είναι ακόμα σαφές πότε θα ανοίξουν, καθώς το κύμα κακοκαιρίας παραμένει.

Στο αποκορύφωμα της θύελλας τα σωστικά συνεργεία ήταν αδύνατον να φτάσουν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, καθώς δεν υπήρχε ορατότητα.

«Γνωρίζουμε ότι η καταιγίδα επιστρέφει», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς ότι τελείωσε.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν χάος και στα αεροδρόμια, καθώς ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2.600 πτήσεις. Το διεθνές αεροδρόμιο του Μπάφαλο παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον σήμερα την Τρίτη.

Οι εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενδεικτικές:

U.S, NEW YORK : Intense snow & frigid cold gripped parts of eastern U.S, with weather-related deaths rising to at least 28.

Strong wind combined with heavy snow storm worst in decades hits USA electricity power network and millions are without electricity in a bone chilling climate. Life without electricity is hell in these conditions. It is reported that already 9 people lost their lives.