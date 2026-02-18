Χιονοπτώσεις στη Ρουμανία: Κλειστοί δρόμοι και ακυρώσεις πτήσεων

Κλειστά τμήματα δρόμων και σχολείων, προβλήματα στην κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων καθώς και διακοπές ρεύματος είναι ορισμένα από όσα έχουν προκληθεί στη Ρουμανία λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, συνοδευόμενων από χιονοθύελλες στο κεντρικό, νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

«Πρόκειται για σοβαρό καιρικό φαινόμενο. Είναι ίσως το πιο σφοδρό επεισόδιο του χειμώνα αυτού», δήλωσε η Φλορινέλα Γκεοργκέσκου, η διευθύντρια προβλέψεων της ρουμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο δίκτυο Digi24.

Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:



Dan Air 508 Dublin - Bucharest will land in Craiova

Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens

TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO — Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε 205 τοποθεσίες σε 10 νομούς, επηρεάζοντας συνολικά πάνω από 166.000 νοικοκυριά. Κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί έως τις 11:00 ώρα Ελλάδος, από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου όπου στρώμα χιονιού τριάντα εκατοστών κάλυπτε τους δρόμους, ενώ οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν, πέντε εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια και δύο διάδρομοι έκλεισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ανρί Κόαντα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο Βουκουρέστι έχει διαταραχθεί η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα τρένα που έφταναν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είχαν πάνω από έξι ώρες καθυστέρηση, σύμφωνα με το AFP. Τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών έχουν κλείσει σε νομούς, ανακοίνωσε παράλληλα το Κέντρο Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία της ρουμανικής Αστυνομίας.

Στη ρουμανική πρωτεύουσα, τα σωστικά συνεργεία επενέβησαν για να απομακρύνουν ιδίως 241 δέντρα και 18 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος που έπεσαν υπό το βάρος του χιονιού, όπως και οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

We were right yesterday when we announced at least 40 - 45 cm of snow ❄️

The heaviest snowfall of 2025-2026 winter blankets Bucharest 😍



In February 2025 we had 57 cm so this is not unusual. Very normal.



Photos ©️: Dragoș Asaftei pic.twitter.com/TOpvDYmD33 — RoDiploTravel (@Travel_2Romania) February 18, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ρουμανίας εξέδωσε την προειδοποίηση, ενώ το Τμήμα Έκτακτων Καταστάσεων ενεργοποίησε μήνυμα RO-ALERT, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Εθνικά, τα φαινόμενα επηρέασαν 67 περιοχές σε 21 νομούς και το Βουκουρέστι.