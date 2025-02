Σύμβολο της τραγωδίας που βιώνουν οι ισραηλινοί όμηροι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς έγινε Σίρι Μπίμπας και τα δύο μικρά αγόρια της που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους από τους τρομοκράτες στη Γάζα.

Έτσι, λοιπόν, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί το πρωί της Τετάρτης (26/02) στους δρόμους στο Ισραήλ από τους οποίους θα περάσει η νεκρώσιμη πομπή με τις σορούς της Σίρι Μπίμπας και των δύο μικρών αγοριών της.

Υπενθυμίζεται ότι, οι σοροί της Σίρι και των δύο παιδιών της Κφιρ και Άριελ, ηλικίας οκτώμισι μηνών και τεσσάρων ετών όταν απήχθησαν από το κιμπούτς του Νιρ Οζ κατά τη βίαιη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στην ισραηλινή επικράτεια, παραδόθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το Ρισόν Λεζιόν, πόλη νότια του Τελ Αβίβ, με προορισμό το Νιρ Οζ, το κιμπούτς της οικογένειας Μπίμπας στο νότιο Ισραήλ, για να διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Συνωστισμός επικρατούσε στα πεζοδρόμια της πόλης, με πλήθος ανθρώπων να κρατούν πορτοκαλί μπαλόνια, που έγιναν το σύμβολο των δύο μικρών αγοριών με τα κόκκινα μαλλιά, ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες του Άριελ και του Κφιρ.

Πηγή: AP /Ariel Schalit

Όταν η πομπή των μαύρων οχημάτων έφτασε στη Ρισόν Λεζιόν, το πλήθος έψαλλε τον ισραηλινό εθνικό ύμνο, σπάζοντας τη βαριά σιωπή, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

«Είναι μια από τις πιο σκληρές στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου», είπε με δάκρυα στα μάτια σχολιαστής του 12, του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου που μεταδίδει απευθείας τη νεκρώσιμη πομπή.

«Νομίζω ότι, αν σταματήσω και το σκεφτώ για πάνω από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, θα αρρωστήσω πάρα πολύ», δήλωσε στο AFP στη Ρισόν Λεζιόν η 38χρονη Σίμι Πολονάσκι, η οποία ταξίδεψε από το Μαϊάμι, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, για να υποστηρίξει τις οικογένειες των ομήρων.

«Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση (…) αισθάνεται κανείς τόσο συντετριμμένος που είναι σχεδόν δύσκολο να συνεχίσει», πρόσθεσε βουρκωμένη.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν ανάψει κεριά στην άκρη του δρόμου. «Είμαστε εδώ για να σφίξουμε τους ανθρώπους στην αγκαλιά μας, για να δυναμώσουμε και για να δώσουμε όση περισσότερη δύναμη μπορούμε», δήλωσε παράλληλα η 41χρονη Μότελ Γκεστέτνερ που είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Thousands of Israelis accompany Shiri, Ariel and Kfir on their final journey.



Our hearts are broken.



May their memory be a blessing.



pic.twitter.com/TwWRcr0DdW