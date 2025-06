Χιλιάδες κάτοικοι πόλεων της νότιας Ευρώπης ξανά στους δρόμους κατά του υπερτουρισμού: «Οι διακοπές σας, το βάσανό μου» (pics&vids)

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πόλεων της νότιας Ευρώπης σήμερα για να διαδηλώσουν κατά του υπερτουρισμού.

«Οι διακοπές σας, το βάσανό μου», φώναζαν διαδηλωτές στους δρόμους της Βαρκελώνης, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «ο μαζικός τουρισμός σκοτώνει την πόλη» και «η απληστία τους μας καταστρέφει».

Υπό την ομπρέλα της συμμαχίας SET - Sud d'Europa contra la Turistització, ή στα καταλανικά «Νότια Ευρώπη ενάντια στον Υπερτουρισμό» - οι διαδηλωτές ένωσαν τις δυνάμεις τους με ομάδες στην Πορτογαλία και την Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι ο ανεξέλεγκτος τουρισμός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των κατοικιών και αναγκάζει ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις γειτονιές τους.

Η Βαρκελώνη, μια πόλη 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, προσέλκυσε 26 εκατομμύρια τουρίστες πέρυσι.

🚨Thousands protested #overtourism in southern 🇪🇺Europe, especially in Barcelona, under the SET alliance. Demonstrators criticized rising housing costs, gentrification, and loss of community due to mass tourism. Actions included water pistols, smoke, and anti-tourist slogans.… pic.twitter.com/zxUKvUxpBW

Οι αρχές της βορειοανατολικής ισπανικής πόλης δήλωσαν ότι περίπου 600 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση εκεί, κάποιοι με νεροπίστολα, άλλοι με καπνογόνα στα χέρια και κάποιοι να κολλούν αυτοκόλλητα που έγραφαν "Γειτονιά σε αυτοάμυνα, τουρίστες ξεκουμπιστείτε" σε βιτρίνες καταστημάτων και κτίρια ξενοδοχείων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλα μέρη της Ισπανίας, όπως την Ίμπιζα, την Μάλαγα, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σαν Σεμπαστιάν και τη Γρανάδα.

Διαδηλώσεις στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Γένοβα, η Νάπολη, το Παλέρμο, το Μιλάνο και η Βενετία, όπου οι ντόπιοι αντιτίθενται στην κατασκευή δύο ξενοδοχείων που θα προσθέσουν περίπου 1.500 νέες κλίνες στην πόλη, δήλωσαν διοργανωτές στο Reuters.

A fierce backlash against #overtourism across #Europe. Venice banning cruise ships & has an entry fee for visitors on busiest days. Amsterdam has announced a “complete ban” on overtourism by 2035. Similar anti-tourist movements in Athens, Lisbon & much of Spain. @thetimes pic.twitter.com/kUD0vb43ay