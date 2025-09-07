Χιλιάδες διαδηλωτές στο Σικάγο αψηφούν τον Τραμπ, εν μέσω των ενισχυμένων μέτρων για τους μετανάστες

Χιλιάδες διαδηλωτές παρέλασαν μπροστά από τον Πύργο Τραμπ καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει στο κέντρο του Σικάγο το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να πλημμυρίσει την πόλη με υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον απεικονίζει ως Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματικό από την ταινία «Apocalypse Now», ο Τραμπ έγραψε: «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί», πάνω από μια εικόνα του προέδρου με στολή, με φόντο τις φλόγες και τον ορίζοντα του Σικάγου.

Για πολλούς διαδηλωτές, οι απειλές ήταν προσωπικές.

Η Τρέισι Κουινόνεζ, 50 ετών, είπε ότι ο πατέρας της, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, ήρθε στις ΗΠΑ από τη Γουατεμάλα ως πρόσφυγας. «Είμαι εδώ για εκείνον», είπε. «Δεν είναι εγκληματίες που απομακρύνονται από τους δρόμους. Είναι οικογένειες που διαλύονται».

Η Κουινόνεζ, που όπως πολλοί άλλοι διαδηλωτές κυμάτιζε τη σημαία της πόλης του Σικάγου με τις μπλε ρίγες και τα κόκκινα αστέρια, είπε στο Reuters: «Πραγματικά διάλεξαν τη λάθος πόλη».

Οι διαδηλωτές αντιτάχθηκαν επίσης στις απειλές του Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο Σικάγο, κάτι που θα αποτελούσε μια εξαιρετική προσπάθεια στρατιωτικοποίησης της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Ωστόσο, την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος Τζέρι Ντι Βανς δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια» για την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικανός, έχει κινητοποιήσει στρατεύματα στο Λος Άντζελες και στην Ουάσιγκτον, πόλεις που, όπως και το Σικάγο, διοικούνται από Δημοκρατικούς πολιτικούς.

Η Πεγκ Ντέβλιν, 76 ετών, δήλωσε το Σάββατο ότι διαδήλωνε ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε άνοδο του φασισμού, από τον οποίο, όπως είπε, είχε φύγει η μητέρα της από την Ευρώπη.

«Δεν έχω βιώσει ποτέ αυτό που βίωσε η μητέρα μου ως Γερμανίδα Εβραία», είπε η Ντέβλιν, «δεν θα κάτσω άπραγη και θα παρακολουθήσω να συμβαίνει αυτό εδώ».

Η Λίζα Ματούσκα, 39 ετών, περπάτησε στη διαδρομή με τα δύο μικρά της παιδιά επειδή, όπως είπε, «νομίζω ότι πρέπει να δουν ότι αν υπάρχει κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς και σε εξοργίζει, η φυσική παρουσία είναι ένας καλός τρόπος για να το δείξεις».

Εξήρε επίσης τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την ασφάλεια που παρείχαν.

«Φοβισμένοι, αλλά παρόντες»

Σε άλλα μέρη της πόλης, η απειλή των απελάσεων είχε αποθαρρυντικό αποτέλεσμα σε έναν μήνα που συνήθως είναι εορταστικός, καθώς σε όλο το Σικάγο γίνονται πολλές εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Μεξικού.

Μια παρέλαση για τον εορτασμό της γιορτής στην ιστορικά μεξικανική γειτονιά Πίλσεν έγινε ήσυχη και νευρική.

Σε μια απόκλιση από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις, χορευτές φολκλορικού χορού, ντυμένοι με λαμπερά κοσμήματα και φουσκωτά, πολύχρωμα φορέματα, μοίραζαν φυλλάδια με τίτλο «Γνωρίστε τα δικαιώματά σας» στο αραιό πλήθος.

Τα άλογα φορούσαν τα χρώματα της μεξικανικής σημαίας στις ουρές τους, ενώ οι αναβάτες τους φορούσαν πορτοκαλί σφυρίχτρες γύρω από το λαιμό τους, σε περίπτωση που χρειαστεί να ειδοποιήσουν τους συμμετέχοντες για την παρουσία των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Στο περιθώριο, εθελοντές παρακολουθούσαν επίσης για την ICE.

«Αυτό το μέρος θα ήταν κανονικά γεμάτο», είπε ο Έντι Τσάβες, μόνιμος κάτοικος του Πίλσεν, ενώ κυμάτιζε μια μεξικανική σημαία σε μια μοναχική σειρά από ξαπλώστρες κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης. «Τώρα είναι άδειο, σαν πόλη-φάντασμα».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, Δημοκράτης, δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι οι επιδρομές της ICE θα συμπέσουν με τα φεστιβάλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Μεξικού που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο.

Ορισμένα μεξικάνικα φεστιβάλ στην περιοχή του Σικάγου αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω των φόβων για επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης.

«Φοβόμαστε, αλλά είμαστε εδώ», δήλωσε η Ιζαμπέλ Γκαρσία, χορεύτρια στην παρέλαση του Σαββάτου.

«Είμαστε Μεξικανοί. Πρέπει να γιορτάσουμε και δεν θα μας σταματήσουν».

Εκτός από το Σικάγο, ο Τραμπ έχει προτείνει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ, το οποίο διοικείται από τους Δημοκρατικούς, καθώς και στη Λουιζιάνα, η οποία διοικείται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι έστειλε στρατεύματα στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι θα «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα της χώρας έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών πέρυσι.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι θα «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα της χώρας έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών πέρυσι.

Ο πρόεδρος έστειλε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς και 700 εν ενεργεία πεζοναύτες των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, παρά τη θέληση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.