Χιλιάδες διαδηλωτές σε 2.000 σημεία των ΗΠΑ λένε «όχι στους βασιλιάδες»

Διαδηλώσεις με κοινό σύνθημα «όχι βασιλιάδες» πραγματοποιούνται σε όλη την Αμερική, την στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι τίποτα δεν θα αμαυρώσει τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων του Αμερικανικού Στρατού αλλά και των δικών του, με παρέλαση αρμάτων και 7.000 στρατιωτών κόστους 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Chicago is fired up! Tens of thousands of protesters have gathered for the #NoKings day protests. pic.twitter.com/gSTo5uKCm2

Η παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, θα είναι η μεγαλύτερη επίδειξη στρατιωτικής δύναμης στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τουλάχιστον από το 1991, με σκοπό να γιορτάσει την ιστορία του στρατού.

«Θα περιλαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό, αεροπορικές επιδείξεις και 6.700 στρατιώτες με στολές του παρελθόντος και του παρόντος. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τελετή κατάταξης και επανένταξης, επίδειξη αλεξιπτωτιστών από τους Golden Knights και πυροτεχνήματα», δήλωσε ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN.

Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι η παρέλαση θα μπορούσε να κοστίσει έως και 45 εκατομμύρια δολάρια.

Από το Λος Άντζελες ως το Σικάγο το κίνημα «50501» που σημαίνει 50 διαδηλώσεις, 50 πολιτείες, 1 μήνυμα, έχει καλέσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με σύνθημα «όχι βασιλιάδες».

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην Τζόρτζια αλλά και στη Νέα Υόρκη με σύνθημα «όχι βασιλιάδες». Το κίνημα «αφορά πραγματικά τους απλούς ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους, μερικοί για πρώτη φορά, ενάντια στην αυταρχική υπερβολή της εκτελεστικής εξουσίας», αναφέρει διοργανώτρια του κινήματος.

Την ίδια στιγμή, διαδηλωτές στο Χιούστον διαμαρτύρονται ενάντια στον «φασισμό» και τη στρατιωτική παρέλαση του Τραμπ, στη Φιλαδέλφεια, το Σικάγο και το Λος Άντζελες.

Σημειώνεται ότι επίκεντρο των διαδηλώσεων θεωρείται η Φιλαδέλφεια όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Love Park, με τους διοργανωτές να μοιράζουν μικρές αμερικανικές σημαίες και πολλούς ανθρώπους να κρατούν πλακάτ διαμαρτυρίας με σύνθημα «όχι στην ολιγαρχία» και «απελάστε τους μίνι-Μουσολίνι».

Στην Ατλάντα οι διοργανωτές μιλούν για 5.000 διαδηλωτές, μόνο μέσα στο στάδιο της πόλης, ενώ στη Βόρεια Καρολίνα πλήθη επευφημούσαν τους ομιλητές κατά του Τραμπ στο First Ward Park του Σάρλοτ και φώναζαν «δεν έχουμε βασιλιάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει».

HAPPENING NOW: Over 5,000 protesters are currently gathered at Liberty Plaza in Atlanta, Georgia for a “No Kings Day” rally against Donald Trump (Video: The Florida Times-Union) pic.twitter.com/OgznjFhtFx