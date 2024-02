Χιλή: Στους 99 οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές (vids)

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, στη Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία (SML), υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν την κρίση.

«Η SML δέχτηκε συνολικά 99 ανθρώπους, 32 μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 25 νεκροψίες», ανέφεραν οι υπηρεσίες αυτές σε ανακοίνωση.

THE FIRE ON CHILE HAS BEEN DONE ON PURPOSE

WHY ARE THESE MANIAC ARSONISTS DOING THIS CRAP??

PRAY FOR CHILE PLEASE AND TO MY CHILEAN BROTHERS STAY SAFE OUT THERE



(VIDEO NOT MINE, I'M SAFE BUT I'M SPREADING AWARENESS OF WHAT'S HAPPENING) pic.twitter.com/XKXAL5KyK7 — 𝙏𝘶𝘯𝘥𝘳𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘯 • 𝘽𝙤𝙮 𝙎𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚𝙧𝙤 (@barbartlebee) February 4, 2024

CHILE - at least 92 forest fires have broken out simultaneously leaving 52 over 350 missing and 1000 homes destroyed .



Authorities are investigating suspicions some of the fires were stated deliberately.



It’s a wicked we weave, in order to deceive.



pic.twitter.com/MuzRsrSCL0 — Persephone (@persephvoice) February 4, 2024

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

«Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

⚠️🚨🇨🇱BREAKING: Chile has been ATTACKED the same way Maui in Hawaii was months ago.



64 KILLED in forest fires has been confirmed and is expected to rise very high. Towns were RAVAGED by the flames and left lots homeless.



❗️PLEASE LOOK AT THE SECOND VIDEO, this was months prior pic.twitter.com/pt9lzWkIxs — Nathan Cervera (@nathan_cervera) February 4, 2024

🚨🇨🇱BREAKING: CHILE WILDFIRES - 64 DEAD SO FAR



Deadly fires have ripped through the Valparaíso Province, killing at least 64 people and destroying properties.



Chile's President Boric: "We know that figure is going to grow, it's going to grow significantly."



It is expected to… pic.twitter.com/hb6nOKgxz6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 4, 2024

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που βιώνουμε μετά τον σεισμό του 2010», δήλωσε ο Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι στις 27 Φεβρουαρίου του 2010, με περισσότερους από 500 νεκρούς και πολλές καταστροφές.