Χιλή: Στους 122 μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές (vid)

Στους 122 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται από την Παρασκευή στη Χιλή, κυρίως στην παραθαλάσσια, τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα η χιλιανή ιατροδικαστική υπηρεσία (SML).

Όλα τα θύματα καταγράφηκαν στην επαρχία Βαλπαραΐσο, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 32 πτώματα.

Προηγούμενος προσωρινός απολογισμός που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η SML έκανε λόγο για 112 νεκρούς.

Chile declares state of emergency as dozens killed in forest fires 0401024 / Chili roept de noodtoestand uit omdat tientallen doden zijn gevallen bij bosbranden pic.twitter.com/8zDhWt4JYP