Χεζμπολάχ: «Ομοβροντία» πυραύλων εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής βάσης στη Χάιφα

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου υποστήριξε το Σάββατο ότι εξαπέλυσε «πυραύλους» σε ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα, τη μεγάλη πόλη στο βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρίνισε ότι βομβάρδισε με «ομοβροντία πυραύλων βάση που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Χάιφα, στοχοθετώντας εργοστάσιο εκρηκτικών υλών».

Την Παρασκευή η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αεροπορικής βάσης στη Χάιφα.

Ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth μεταδίδει ότι ένας οίκος ευγηρίας στην πόλη Χερζλίγια, βόρεια του Τελ Αβίβ, υπέστη σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο drones εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής, λίγα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού.

