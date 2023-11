Χέρτζογκ σε Μπλίνκεν: Το Ισραήλ έκανε ό,τι μπορούσε για την εκκένωση της Γάζας

«Έχουμε στείλει έξι εκατομμύρια γραπτά μηνύματα και κάναμε τέσσερα εκατομμύρια τηλεφωνήματα στους πολίτες της Γάζας σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπου ειδοποιήσαμε τους πολίτες εκ των προτέρων, ακόμη και πριν από την επίθεση στην Τζαμπάλγια», είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής του.

O πρόεδρος του Ισραήλ έδειξε στον Μπλίνκεν ένα φυλλάδιο, ένα από τα 1,2 εκατομμύρια φυλλάδια τα οποία όπως είπε είχαν σταλεί σε πολίτες της Γάζας για να τους προειδοποιήσει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του IDF.

Ο Χέρτζογκ ευχαρίστησε τον Μπλίνκεν για την «ηθική του διαύγεια», ενώ αναγνώρισε ότι οι διαδηλωτές, που ακούγονταν αμυδρά στο βάθος, απαιτούν δράση για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και είπε: «Η καρδιά μας είναι μαζί τους. Το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε την άμεση απελευθέρωσή τους».

Οικογένειες ορισμένων από τους περισσότερους από 240 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς συγκεντρώθηκαν έξω από το στρατιωτικό συγκρότημα κτιρίων στο Τελ Αβίβ όπου ο Μπλίνκεν συναντούσε τους ηγέτες του Ισραήλ. Ζήτησαν να μην υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το πώς το κάνει αυτό έχει σημασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι Μπλίνκεν και Χέρτζογκ είπαν επίσης ότι «σκεφτόμαστε κάθε στιγμή τους ομήρους μας – τόσους πολλούς Ισραηλινούς, Αμερικανούς, άλλους ξένους υπηκόους».

Blinken alongside Herzog in Tel Aviv, repeats that Israel has "not only the right but the obligation" to defend itself, stresses that "civilians caught in the crossfire of Hamas's making" must be protected and provided with assistance. pic.twitter.com/Vf1GIDtgJ5