Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 58 τραυματίστηκαν από έναν ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Χερσώνα.

Λίγο μετά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις ως μία πράξη “τρομοκρατίας”. “Αυτές δεν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις”, έγραψε ο Ζελένσκι στο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές “σκοτώνουν για εκφοβισμό και ευχαρίστηση”.

