Χερσώνα: Πάνω από 60 σοροί με σημάδια βασανισμού

Σε νέα Μπούτσα φαίνεται να εξελίσσεται η Χερσώνα αφού οι Ουκρανοί στρατιώτες εντόπισαν στην πρόσφατα απελευθερωμένη από τους Ρώσους κατακτητές πόλη 63 πτώματα.

«Τώρα, 63 πτώματα ανακαλύφθηκαν στην περιοχή της Χερσώνας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η έρευνα μόλις ξεκίνησε, τόσα άλλα μπουντρούμια και τόποι ταφής θα αποκαλυφθούν», φέρεται να δήλωσε στην εθνική ουκρανική τηλεόραση ο Ντένις Μοναστίρσκι.

Πρόσθεσε δε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου είχαν αποκαλύψει 436 περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής. Έντεκα σημεία κράτησης είχαν ανακαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων όπου πραγματοποιούνταν βασανιστήρια.

"Οι ανακριτές τους εξετάζουν αυτήν τη στιγμή και καταγράφουν κάθε περίπτωση βασανιστηρίων. Γίνονται επίσης εκταφές των σορών εκείνων που τελικά δεν άντεξαν", είπε ο Μοναστίρσκι στην τηλεόραση, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Αντρίι Κοβαλένκο, εισαγγελέας στην περιφερειακή εισαγγελία της Χερσώνας δήλωσε στους New York Times ότι συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για 800 κρατήσεις από Ρώσους στην περιοχή. Είπε ότι οι πιο συνηθισμένοι τύποι κακοποίησης που υπέστησαν οι κρατούμενοι ήταν ηλεκτροσόκ, ξυλοδαρμοί με πλαστικά ή λαστιχένια γκλομπ και ασφυξία με το κλείσιμο του σωλήνα αναπνοής σε μια αντιασφυξιογόνα μάσκα που τοποθετείται πάνω από το κεφάλι του κρατουμένου.

Σχετικές μαρτυρίες τρόμου φιλοξενεί σε σημερινό ρεπορτάζ του και το BBC.

