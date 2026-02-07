Χειμερινοί Ολυμπιακοι Αγώνες: Ανησυχία του Σαλβίνι για σαμποτάζ στην Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις «σοβαρές ενέργειες σαμποτάζ» που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των σιδηροδρόμων στην κεντρική Ιταλία, λέγοντας ότι μπορεί να συνδέονται με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τρία επεισόδια που προκάλεσαν ζημιές στις γραμμές γύρω από την Μπολόνια και δεν αποκλείει να έχουν ενδεχομένως σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι' αυτή την ενέργεια. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο 2024.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».