Χέγκσεθ: Η Ρωσία δεν είναι πραγματικά παράγοντας στον πόλεμο στο Ιράν

Εκτός κάδρου έβαλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ τη Ρωσία, λίγο μετά το δημοσίευμα της Washington Post ότι η Μόσχα συνεργάζεται με το Ιράν, δίνει κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ότι η Ρωσία, καθώς και η Κίνα, «δεν είναι πραγματικά παράγοντες» όταν ρωτήθηκε για τις πιθανές γεωπολιτικές συνέπειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πόλεμος του Ιράν.

Την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του σε συνέντευξη Τύπου, μετά την έκκληση για εκεχειρία από τη Ρωσία και την Κίνα, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Δεν έχω μήνυμα για αυτούς, και δεν είναι πραγματικά παράγοντες εδώ, και το πρόβλημά μας δεν είναι μαζί τους».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αναφορά της Washington Post, ενώ η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει για σχόλια.