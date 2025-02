Χέγκσεθ: Επίσκεψη στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γουαντάναμο

Επίσκεψη στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γουαντάναμο, σε έδαφος της Κούβας πραγματοποίησε την Τρίτη (25/02) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να μετατρέψει σε γιγαντιαίο κέντρο κράτησης κάπου 30.000 μεταναστών.

«Έφτασα στον ναύσταθμο στον Κόλπο Γουαντάναμο, στην πρώτη γραμμή του πολέμου που διεξάγεται στα νότια σύνορα της Αμερικής», έγραψε ο υπουργός Χέγκσεθ μέσω X, παραθέτοντας βίντεο στο οποίο τον χαιρετούν στρατιωτικά και ανταλλάσσουν χειραψίες μαζί του πέντε από τους στρατιωτικούς της βάσης, όπου είχε υπηρετήσει κι ο ίδιος.

«Η προστασία του κυρίαρχου εδάφους των ΗΠΑ είναι αποστολή του υπουργείου Άμυνας και κινηθήκαμε άμεσα για να εφαρμόσουμε τα εκτελεστικά διατάγματα του προέδρου Τραμπ για την ασφάλεια των συνόρων», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό Πεντάγωνο σημείωσε πως το ταξίδι αυτό δείχνει «τη δέσμευση του υπουργείου να διασφαλίσει την ασφάλεια και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα» της βάσης και δίνει «ευκαιρία για διάλογο με το αφοσιωμένο προσωπικό που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αποστολή της βάσης».

Η βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Γουαντάναμο, αμερικανικό θύλακο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κούβας, έχει έκταση 117 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πρόκειται για έδαφος που η Ουάσιγκτον καταλαμβάνει - «μισθώνει», όπως λέει - από το 1903. Η Αβάνα αξιώνει εδώ και δεκαετίες ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την περιοχή, να της την παραδώσουν, μάταια. Η βάση έγινε διαβόητη όταν άνοιξε εκεί στρατιωτική φυλακή μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όπου μετάγονταν ύποπτοι για τρομοκρατία. Απομένουν εκεί περίπου 15 από αυτούς.

Έχοντας στην κατοχή της κυβερνητικά σχετικά έγγραφα, η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η βάση χρησιμοποιείται για δεκαετίες για να κρατούνται κάποιοι μετανάστες που αναχαιτίζονταν στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να στέλνει εκεί μετανάστες στις αρχές Φεβρουαρίου. Περίπου 170 από αυτούς μεταφέρθηκαν στη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») γνωστοποίησε την Τρίτη πως «17 αλλοδαποί παράνομοι (μετανάστες) που εγείρουν μεγάλη απειλή» κρατούνται στο Γουαντάναμο από το σαββατοκύριακο.

