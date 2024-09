Χάρκοβο: Τουλάχιστον 28 άμαχοι τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό - Δήλωση Ζελένσκι

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν την Κυριακή από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Ο ίδιος είπε ότι καταστράφηκαν ακόμη πολιτικές υποδομές.

Το Χάρκοβο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας και βασικό βιομηχανικό κέντρο, βρίσκεται κοντά στο σύνορο με τη Ρωσία και είναι διαρκώς στο στόχαστρο ρωσικών πληγμάτων με βόμβες, πυραύλους ή μη επανδρωμένα.



Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο X:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο Χάρκοβο μετά από ρωσική επίθεση με αεροπορικές βόμβες.

Ένα συνηθισμένο πολυώροφο κτίριο κατοικιών έχει υποστεί ζημιές.



Υπάρχουν φωτιές και συντρίμμια μεταξύ του 9ου και του 12ου ορόφου. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περίπου 30 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στη διάσωση των ανθρώπων. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν.



Ο κόσμος πρέπει να μας βοηθήσει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ενάντια στα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη και τις δεκάδες κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες που στοιχίζουν καθημερινά ζωές στην Ουκρανία. Αυτός ο τρόμος μπορεί να σταματήσει.



Αλλά για να σταματήσει, πρέπει να ξεπεραστεί ο φόβος της λήψης ισχυρών, αντικειμενικά αναγκαίων αποφάσεων. Μόνο η αποφασιστικότητα μπορεί να φέρει ένα δίκαιο τέλος σε αυτόν τον πόλεμο.



Η αποφασιστικότητα είναι αυτή που προστατεύει αποτελεσματικότερα από τον τρόμο.»

