Χάρκοβο: Προέλαση των Ρώσων - Καταγγελίες ότι χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες

Οι ρωσικές δυνάμεις που προχωρούν με αργούς ρυθμούς -αλλά σταθερά- προς την κατεύθυνση της Χαρκόβου, κατέλαβαν τις τελευταίες ημέρες ακόμη περισσότερα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία. Το Χάρκοβο αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι κατέλαβαν 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα την περίοδο μεταξύ 9 και 15 Μαΐου, το μεγαλύτερο κέρδος τους από τα τέλη του 2022.

Ουκρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αιχμαλωτίσει δεκάδες αμάχους στη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ και κατηγορούν τις δυνάμεις της Μόσχας ότι χρησιμοποιούν τους αιχμαλώτους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Πληροφορίες μιλούν για 40 αμάχους -οι περισσότεροι ηλικιωμένοι που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους- οι οποίοι κρατούνται σε υπόγειο και ανακρίνονται.

The town almost doesn't exist



Ukrainian media showed a bird's eye view of Vovchansk, which Russia is trying to seize. pic.twitter.com/cHnLQcaDCN